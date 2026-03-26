Φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς τα εισιτήρια ενόψει του ματς της ΑΕΚ με τη Μπανταλόνα (1/4) για τα playoffs του BCL. Άνοιξε και το πάνω διάζωμα.

Η ΑΕΚ έχει το ματς της σεζόν την Τετάρτη (01/04 19:30) στην Sunel Arena, αφού θα κοντραριστεί με τη Μπανταλόνα για τα playoffs του Basketball Champions League στο Game 1.

Πάντως ο κόσμος της Βασίλισσας θα είναι ξανά στις επάλξεις. Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και για άλλη μια φορά το γήπεδο αναμένεται να... βράζει, θυμίζοντας την περσινή ατμόσφαιρα με Ναντέρ και στο Final Four.

Έχουν πωληθεί ήδη αρκετά εισιτήρια στο κάτω διάζωμα (αρκετά είναι sold out). Έτσι έχει ανοίξει και το πάνω διάζωμα, έξι μέρες πριν το πολύ σημαντικό ματς που θα κρίνει ποιος θα πάρει προβάδισμα στη σειρά.

Στα αγωνιστικά νέα, ο φοβερός Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΕΚ ξεχώρισε στη φάση των 16 του Basketball Champions League και αναδείχθηκε MVP σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.