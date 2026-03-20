ΑΕΚ: Με την Μπανταλόνα στα play-offs του Basketball Champions League
Με την Μπανταλόνα θα παίξει η ΑΕΚ στα play-offs του Basketball Champions League, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Final-Four.
Θυμίζουμε η «Ένωση» έχει πλεονέκτημα έδρας και θα χρειαστεί δύο νίκες, προκειμένου να βρεθεί για ακόμη μία φορά στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη «Sunel Arena» το διήμερο 31/03-01/04, ο δεύτερος στην Ισπανία 07/04-08/04 και αν χρειαστεί και τρίτος και πάλι στην Αθήνα στις 14/04-15/04.
Η Μπανταλόνα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που θα μπορούσε να τύχει στην ΑΕΚ, ενώ πρόσφατα μάλιστα η ισπανική ομάδα ενισχύθηκε με τον Τζαμπάρι Πάρκερ.
Σε περίπτωση πρόκρισης στο Final-Four η ΑΕΚ θα παίξει στον ημιτελικό με τον νικητή του ζευγαριού Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
- ΑΕΚ - Μπανταλόνα
- Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ
- Τενερίφη – Γαλατασαράι
- Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου
