Σε αναζήτηση παίκτη βρίσκεται ο Πανιώνιος και συγκεκριμένα στις θέσεις των φόργουορντ, με το όνομα του Γουές Ιβούντου να έχει πέσει στο τραπέζι των «κυανέρυθρων».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα της Νέας Σμύρνης θέλει να κάνει δικό της τον πρώην παίκτη του Προμηθέα, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ της, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο Γουές Ιβούντου είναι γνωστός στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς τη χρονιά 2024-2025, αγωνίστηκε με τον Προμηθέα Πάτρών και σε 27 αναμετρήσεις είχε μ.ο 10.5 πόντους. Μάλιστα ήταν ο παίκτης που είχε δώσει τη νίκη στους Πατρινούς στην αναμέτρηση κόντρα στη Ράστα Βέχτα με νικητήριο καλάθι στο φινάλε.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν βρίσκεται στην Αυστραλία για λογαριασμό της South East Melbourne Phoenix.