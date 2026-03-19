H κλήρωση των προημιτελικών και του Final Four του BCL θα γίνει την Παρασκευή 20 Μάρτη στην Μπανταλόνα.

Η ΑΕΚ πήρε άλλη μια σπουδάια νίκη στο ταξίδι της στο ΒCL, αφού επικράτησε με 93-88 στην παράταση της Άλμπα. Η αλύγιστη Ένωση με αυτόν τον τρόπο έμεινε αήττητη στη φάση των 16, πέρασε ως πρώτη και θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο (Παρασκευή, 20/03, 13:00, ώρα Ελλάδος) στο Μουσείο της Μπανταλόνα, στην πόλη όπου θα διεξαχθεί το Final Four της διοργάνωσης. Η Ένωση θα έχει και τον άνθρωπο της στην ισπανική πόλη.

Το «παρών» θα δώσει ο Operations & Ticketing Manager της ΑΕΚ BC, Παναγιώτης Μάντζος στην κλήρωση των προημιτελικών και του Final Four του BCL. Πιθανοί αντίπαλοι της Βασίλισσας είναι οι Γαλατασαράι, Μπανταλόνα, Νίμπουρκ.