Σάκοτα: «Κάποιες φορές πιστεύεις πως δεν είναι δυνατό να χάσεις με τον κόσμο που έχουμε»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα υποκλίθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της Άλμπα.

H αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε με 93-88 στην παράταση της Άλμπα και έτσι πήρε την πρώτη θέση του ομίλου αλλά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Ο κόσμος της έκλεψε ξανά την παράσταση, ακολουθώντας την ομάδα στο Βερολίνο.

Μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα έβγαλε το καπέλο στον κόσμο της Βασίλισσας, ενώ στάθηκε και στο αήττητο της Ένωσης στη φάση των 16.

«Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας και στους φιλάθλους μας, μας στήριξαν από το πρώτο λεπτό. Παίζουμε και γι αυτούς και κάποιες φορές πιστεύεις ότι δεν είναι δυνατό να χάσεις με τον κόσμο που έχουμε. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, λόγω του τρόπου που παίζει η Άλμπα. Λίγες ομάδες παίζουν έτσι. Έπρεπε να ελέγξουμε τον ρυθμό, κάποιες φορές χάσαμε τα ριμπάουντ γιατί δεν ήταν δυνατό να είμαστε συγκεντρωμένοι και στους 5 παίκτες που πήγαιναν στα ριμπάουντ.

Πήραν 13 επιθετικά ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο και 21 πόντους από δεύτερη ευκαιρία. Στο τέλος κάναμε κάποια λάθη που επέτρεψαν στην Άλμπα να ισοφαρίσει και να έχει άλλη μια ευκαιρία. Δείξαμε χαρακτήρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλά ματς μπροστά μας, δεν είμαι χαρούμενος που κάποιοι παίκτες έπαιξαν 40 λεπτά, αλλά συμβαίνει. Ας χαρούμε τη νίκη μας γιατί δεν χάσαμε κανένα παιχνίδι στη δεύτερη φάση».

Για το αν η ΑΕΚ γίνεται φαβορί για το BCL: «Όλες οι ομάδες θέλουν να τερματίσουν πρώτες στη φάση των 16 για να έχουν πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά. Δεν ξέρεις τι φέρνει η τύχη. Κάποιες φορές θες τύχη. Κάποιες φορές μια καλή ομάδα έχει ευκαιρία να προχωρήσει. Έχουμε δύναμη στην έδρα μας και γι αυτό θέλαμε να βγούμε πρώτοι».