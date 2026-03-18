Άλμπα - ΑΕΚ: Show Μπάρτλεϊ στο ημίχρονο με 18 πόντους και 5/7 τρίποντα
Η ΑΕΚ παίζει στο Βερολίνο και θέλει να προστατέψει το +8 του πρώτου ματς με την Άλμπα για να πάρει πρώτη θέση και πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του BCL. Η Ένωση είναι μπροστά με 52-46 στο ημίχρονο, με τον Μπάρτλεϊ να κάνει... παπάδες.
Ο κορυφαίος σκόρερ της Ένωσης και πιο σταθερός παίκτης της μέσα στη σεζόν, μετρά 18 πόντους με 5/7 τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα του και στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.
Η άμυνα των Γερμανών δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον αντιμετωπίσει και ο Μπάρτλεϊ χτυπά όλες τις αδυναμίες του, εκμεταλλευόμενος το ταλέντο του και την ποιότητα του. Σπουδαίος ο Φρανκ σε άλλο ένα παιχνίδι της ομάδας του Σάκοτα.
