ΑΕΚ: Η 12άδα για τον... τελικό πρωτιάς με Άλμπα
Η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί απόψε (20:00) στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα και θέλει να προστατέψει το +8 του πρώτου ματς για να πάρει την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Ο Γκρεγκ Μπράουν είναι κανονικά στην 12άδα μετά την απουσία του στο ματς με τον Παναθηναϊκό, ενώ σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάκης Αγγελόπουλος θα βρίσκεται και εκείνος δίπλα στον ομάδα όπως και ο κόσμος της Βασίλισσας που θα δημιουργήσει όμορφη ατμόσφαιρα στην Uber Arena. Μάλιστα υπολογίζονται πάνω από 400 φίλαθλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες του γηπέδου
Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για αυτό το πολύ κρίσιμο ματς που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
