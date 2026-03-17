Για άλλο ένα εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη, ο Μάκης Αγγελόπουλος θα είναι δίπλα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί την Τετάρτη (20:00) στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα και θέλει να προστατέψει το +8 του πρώτου ματς για να πάρει την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Σε αυτή τη μάχη δεν θα είναι μόνη της. Εκτός του κόσμου της που θα στηρίξει τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες από κοντά, στο Βερολίνο θα ταξιδέψει και ο διοικητικός ηγέτης της Βασίλισσας.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος θα είναι δίπλα στην ομάδα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Άλλο ένα ματς που θα βρίσκεται στο πλάι της ομάδας του σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο είχε γίνει και στο τελευταίο εκτός έδρας στην Τουρκία κόντρα στην Τόφας.