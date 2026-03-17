Σάκοτα: «Δικαιούμαστε την πρώτη θέση»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του ματς της ΑΕΚ με την Άλμπα στο Βερολίνο που θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο.

Μπορεί να έλειψε κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Γκρεγκ Μπράουν, ωστόσο η ΑΕΚ θα τον έχει κανονικά στην απόστολή για Βερολίνο.

Μαζί της σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς ο Μάκης Αγγελόπουλος, ενώ δίπλα στην ομάδα θα είναι και ο κόσμος της ξανά για το ματς με την Άλμπα

Ο Ντρτάγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του ματς, στο οποίο η Ένωση πρέπει να προστατέψει το +8 του πρώτου ματς για να πάρει την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας. Ο Σάλε τόνισε πως η Ένωση δικαιούται την πρώτη θέση.

«Εμείς ήδη έχουμε πετύχει τον πρώτο στόχο μας, που είναι η πρόκριση στα play offs, αλλά θεωρούμε, ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε την πρώτη θέση στον Όμιλο.

Με όλο το σεβασμό στην Άλμπα, που έχει και όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχει και μία εξαιρετική ομάδα, και δίκαια προκρίθηκε, όμως, νομίζω ότι εμείς δικαιούμαστε την πρώτη θέση του Ομίλο, την οποία έχουμε στα χέρια μας από την πρώτη στιγμή, που ξεκινήσαμε αυτή την πορεία.

Δεν θέλω να σκεφτόμαστε τη διαφορά. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, παίζοντας σοβαρά από το πρώτο δευτερόλεπτο…

Περιμένουμε, ότι θα μας δώσει μεγάλη ώθηση ο κόσμος μας. Με τη βοήθειά του κόσμου μας είμαι βέβαιος, ότι θα δώσουμε το 100% για να τα καταφέρουμε», ήταν τα λόγια του.