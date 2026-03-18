Η ενημέρωση της ΑΕΚ προς τους φιλάθλους της για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα, με φόντο την κορυφή του Group J στη φάση των «16» του Basketball Champions League (20:00, COSMOTE SPORT 4, LIVE από το Gazzetta).

Η ανακοίνωση

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι οι θύρες της Uber Arena για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με την Άλμπα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του Group J του BCL, ανοίγουν στις 18:00 (ώρα Γερμανίας).

H αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Γερμανίας), στις 20:00 (ώρα Ελλάδος).

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τις θύρες φιλοξενουμένων, εν προκειμένω των φίλων της ΑΕΚ (Τμήμα 218 & 219), παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την ξεχωριστή είσοδο στα αριστερά των κεντρικών Πυλών (σκάλα 11A / νοτιοδυτικά – δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα).

-Η πρόσβαση στις θύρες φιλοξενουμένων επιτρέπεται μόνο με έγκυρο και ονομαστικό εισιτήριο, καθώς και με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

-Δεν επιτρέπονται σακίδια, τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος DIN A4 και αθλητικές τσάντες εντός του γηπέδου. Υπάρχει περιορισμένος χώρος φύλαξης αποσκευών δίπλα στην αρένα.

-Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της λίστας απαγορευμένων αντικειμένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στον κανονισμό λειτουργίας της αρένας.

Εντός του γηπέδου, η πληρωμή για φαγητό, αναψυκτικά και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Uber Arena γίνεται αποκλειστικά με κάρτα (όχι μετρητά)».