Ο Νίκος Καρφής γράφει για τη σημασία της ανανέωσης του Μπράουν και το timing, αλλά και για το σπουδαίο ματς με την Άλμπα.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πιο κρίσιμο ματς της σεζόν μέχρι το επόμενο. Η Ένωση που παραμένει αήττητη στη φάση των 16 θα κοντραριστεί με την Άλμπα στο Βερολίνο την Τετάρτη (20:00) και θέλει να προστατέψει το +8 της SUNEL Arena για να πάρει την πρωτιά που δίνει και πλεονέκτημα έδρας.

Η Ένωση πριν λιγες ώρες ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας της με τον πολύτιμο Γκρεγκ Μπράουν, μια κίνηση που έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και έδειξε πως λειτουργεί με τους κομβικούς παίκτες της.

Η σπουδαία ανανέωση με Μπράουν

Η ΑΕΚ κράτησε ένα από τα πολύτιμα... γρανάζια του ρόστερ της. Μέχρι το 2027 ο εντυπωσιακός dunker θα παίζει στη Βασίλίσσα. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας που δίνει λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ. Εξαιρετικός κοντά στο καλάθι, ενώ έχει δείξει πως θα βοηθήσει και με τρίποντο αν χρειαστεί. Συνθέτει ένα απίθανο αμυντικό δίδυμο με τον Γκρέι και τη συγκεκριμένη δυάδα την εμπιστεύεται και ο Σάκοτα για να τελειώνει τα ματς. Θωρακίζουν την άμυνα της Ένωσης.

Με αυτή την ανανέωση (συμβόλαιο με μεγαλύτερες απολαβές από το προηγούμενο) έστειλε μήνυμα η ΑΕΚ και ενόψει της νέας σεζόν. Έδειξε ότι έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να κρατήσει έναν παίκτη που έχει μπει ήδη στο μπλοκάκι αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων με τις εμφανίσεις του. Και φανέρωσε και το πλάνο της για τη νέα σεζόν, όπου ήδη έχει δέσει τους Μπάρτλεϊ, Φλιώνη, Κατσίβελη και Σκορδίλη εκτός του Μπράουν. Σημασία έχει και το timing, αφού η Ένωση δεν αφήσε να... τραβήξει η διαδικασία της ανανέωση και «έδεσε» τον παίκτη από τα μέσα Μάρτη, κάτι που δεν συνηθίζει. Έχω πει και σε προηγούμενα blogs πως η Βασίλισσα έχει αλλάξει πολιτική από φέτος και προσπαθεί να χτίσει ένα κορμό Ελλήνων και ξένων παικτών. Ήδη γνωρίζουμε 5 κομμάτια και του ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Για τον Μπράουν εξαιρετική άποψη έχει τόσο ο Ντράγκαν Σάκοτα όσο και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Από την πλευρά του ο Αμερικανός ψηλός ήταν υπομονετικός στο διάστημα που έλειψε λόγω τραυματισμού και με το που επέστρεψε, απογείωσε την ΑΕΚ.

Απολαμβάνει την καθημερινότητα με την ΑΕΚ, καταθέτει τηυν ψυχή του σε κάθε ματς και έχει γίνει ήδη ένα από τα αγαπημένα παιδιά της κιτρινόμαυρης κερκίδας. Ένα παιδί πάντα μέσα στο χαμόγελο, ευγενικό που λατρεύει να παίζει για την Ένωση, ενώ μιλώντας στο Gazzetta είχε υποκλιθεί και στον Σάλε.

Η Βασίλισσα έχει βάλει ψηλά τον πήχη όχι μόνο για τη φετινή σεζόν στο BCL, αλλά και για το μέλλον όπου θέλει να παραμείνει σε top επίπεδο. Και η ανανέωση Μπράουν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να μην έπαιξε με Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Άλμπα.

Ο... τελικός πρωτιάς με Άλμπα

Η Ένωση άφησε πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό, κρατώντας την εμφάνιση για 1.5 δεκάλεπτο και επικεντρώνεται στη μάχη με την Άλμπα. Η Ένωση από τις 20 Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, έχει μόλις δύο ήττες.

Κόντρα στον Ολυμπιακό στο Κύπελλο και στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει πολλά για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα και τη χημεία που υπάρχει πλέον. Ο Σάκοτα έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με επιθετικές, αλλά και αμυντικές αρετές που για να το νικήσεις, θα πρέπει να ιδρώσεις!

Στη φάση των 16 η Ένωση έχει δείξει χαρακτήρα μέχρι τώρα και μετρά 5 νίκες σε 5 ματς. Υπήρξαν και αναμετρήσεις που δυσκολεύτηκε αρκετά όπως με Άλμπα εντός, Καρδίτσα εντός, Τόφας εντός και εκτός. Όμως έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε ποιότητα και όμορφες συνεργασίες στο παρκέ, πήρε σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα και έτσι πάει Βερολίνο για να προστατέψει το +8 του ματς της SUNEL Arena.

Είναι κομβικό για την ΑΕΚ να πάρει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs και να έχει το Game 1 και Game 3 (αν χρειαστεί στην έδρα της). Φέτος το BCL είναι το πιο δύσκολο όλων των εποχών, αφού στη φάση των 8 εκτός της Ένωσης, βρίσκονται ήδη η Μπανταλόνα, η Τενερίφη, η Μάλαγα, η Άλμπα και πιθανότατα θα ακολουθήσει η Γκραν Κανάρια και η Γαλατά.

Κανονικό... ναρκοπέδιο τα προημιτελικά και η ΑΕΚ απαιτείται να πάει ως πρώτη εκεί για να αυξήσει τις πιθανότητες της για Final Four. Στοχεύει σε παρουσία σε δεύτερο σερί Final Four η ομάδα του Σάκοτα που αποτελεί μια από τις πιο πετυχημένες στην ιστορία του BCL.

ΥΓ: Η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο της σε άλλο ένα ευρωπαϊκό εκτός έδρας ματς φέτος, αφού στο Βερολίνο θα ταξιδέψουν από Ελλάδα και από άλλα μέρη της Ευρώπης. Φυσικά θα πάνε φίλαθλοι της από Γερμανία.

ΥΓ 1: Πολύ σημαντικό που για τρίτη φορά μέσα στη σεζόν, ο Σάκοτα θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του. Κόντρα στον Παναθηναϊκό έλειπε ο Μπράουν.