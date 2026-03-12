Ο Νίκος Καρφής γράφει για την... Αγία Τετράδα της ΑΕΚ και την νοοτροπία που βγάζει σιγουριά λόγω του σοφού Ντράγκαν Σάκοτα.

Τέτοιου είδους ματς σαν τη μάχη της ΑΕΚ με την Τόφας είναι πονηρά και αν δεν προσέξεις, μπορείς να την... πληρώσεις. Δεν θέλει πολύ για να γίνει το... κακό ακόμα και αν αντιμετωπίζεις ομάδα που έχει αποκλειστεί ήδη.

Οι Τούρκοι ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν χωρίς άγχος, αλλά έδειξαν για άλλη μια φορά πως πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα με ποιότητα. Η Ένωση όμως είναι μπολιασμένη με σοβαρότητα, παίκτες με προσωπικότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά και έναν σοφό στην άκρη του πάγκου που βγάζει σιγουριά σε όλο τον οργανισμό, τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ του Σάκοτα σου βγάζει σιγουριά

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και φέτος στην ΑΕΚ. Κάνει αρκετά ματς να φαίνονται απλά και ας μην είναι. Όσο και αν ζορίζεται η Ένωση στο BCL, πάντα βρίσκει τρόπο να παίρνει τις νίκες.

Φέτος η Βασίλισσα είναι σαν... αήττητη στη διοργάνωση, αφού έχει μόλις μια ήττα στον πρώτο γύρο τότε που είχε κλειδώσει την πρωτιά. Έκτοτε μόνο νίκες. Στη φάση των 16 μετρά 5 στα 5 και πάει στο Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα για να διαφυλάξει το +8 του πρώτου ματς και να πάρει πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας.

Η Ένωση βγάζει σιγουριά στα ματς που είναι... θρίλερ. Νιώθεις πως στο τέλος θα τα πάρει και έτσι γίνεται. Τα ματς με την Τόφας ήταν πολύ οριακά, αλλά στο τέλος φάνηκαν η ποιότητα της ΑΕΚ, η εμπειρία του Σάκοτα και οι ηγέτες που έχει στο ρόστερ η ομάδα. Δύο στα δύο με τους Τούρκους σε ματς που έσφιξαν τα γάλατα.

Αλλά της ΑΕΚ της αρέσουν αυτές οι καταστάσεις. Άλλωστε και κόντρα στην Άλμπα στη SUNEL Arena, η Ένωση φλέρταρε με ήττα, αλλά με φοβερο ξέσπασμα στο τέλος, έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στον όμιλο.

Ο Σάκοτα έχει φτιάξει ένα σύνολο που παίζει με αυτοπεποίθηση και έχει χαρακτήρα νικητή σε κάθε ματς. Ο Σοφός ξέρει τον τρόπο και το βγάζει στους παίκτες του που τον ακολουθούν... τυφλά.

Fantastic Four

Το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ φέτος αξίζει να βρίσκεται στο Final Four. Ειδικά αν πάρει και πλεονέκτημα έδρας πρέπει να βρίσκεται στο Final Four. Ποιοτικότατη η Ένωση φέτος.

Η Βασίλισσα έχει φτιάξει μια Fantastic Four αποτελούμενη από δύο... παλιούς και δύο... νέους. Μπάρτλεϊ και Γκρέι είναι από την αρχή της σεζόν. Μάλιστα ο δεύτερος είναι από πέρυσι στην ΑΕΚ.

Μπράουν και Νάναλι ήρθαν κατά τη διάρκεια της σεζόν και όλοι μαζί φτιάξουν μια υπέροχη τετράδα.

Ο Μπάρτλεϊ είναι ένας χαρισματικός σκόρερ που φτάνει για πλάκα στους 15-20 πόντους σε κάθε ματς και βγαίνει μπροστά σαν ηγέτης όπως έκανε και με την Τόφας. Δεν... κλέβει στην άμυνα. Ο Γκρέι είναι παίκτης-ορχήστρα, ο κορυφαίους all around παικτης της ΑΕΚ και υποψήφιος MVP του BCL. Κάνει τα πάντα και συμφέρει. Ηγέτης και αυτός παρέα με τον Φρανκ.

Πάμε και σε εκείνον με την σπουδαία καριέρα που ανέβασε επίπεδο την ΑΕΚ. Τον Τζέιμς Νάναλι. Απόλαυση να τον βλέπεις να σκοράρει, να μαγεύει στο παρκέ να δίνει λύσεις στην ΑΕΚ, να φτιάχνει το παιχνίδι της ομάδας. Έτοιμος και... αγριεμένος. Όπως στο τέλος που... τρελάθηκε με τον Μπλάζεβιτς και τον κρατούσαν τρεις. Έχει τη... σπίθα και την ποιότητα να φτάσει ψηλά με την ΑΕΚ.

Και τέλος ο highflyer, ο Μπράουν. Έχει αλλάξει την ενέργεια της ΑΕΚ. Έχει σφίξει την άμυνα της Ένωσης. Ειδικά όταν παίζουν παρέα με τον Γκρέι στη ρακέτα, φτιάχνουν ένα... ναρκοπέδιο για τον αντίπαλο. Σε... σκεπάζουν. Ο Μπράουν έχει προσαρμοστεί τέλεια και δίνει πολλά στοιχεία στην ΑΕΚ και στις δύο μεριές του παρκέ. Και αν χρειαστεί, θα βάλει και το τρίποντο του. Μια... μηχανή ενέργειας για την ΑΕΚ. Πανέξυπνη μεταγραφή.

Φυσικά και οι υπόλοιποι του ρόστερ δίνουν λύσεις. Ο ελληνικός κορμός (Φλιώνης, Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης), ο Φίζελ, ο Λεκαβίτσιους.

Η πρωτιά που είναι σημαντική και η SUNEL Arena

Το φετινό BCL είναι κατά την άποψη μου το πιο δύσκολο και πιο ποιοτικό όλων των εποχών. Η 10η σεζόν της διοργάνωσης είναι και η πιο απαιτητική, αφού στους 8 θα βρεθούν η ΑΕΚ, η Μάλαγα, η Μπανταλόνα, η Τενερίφη, η Άλμπα, η Γαλατά, λογικά η Γκραν Κανάρια. Εξαιρετικές ομάδες.

Άρα η πρωτιά στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας μπορούν να κρίνουν και μια πρόκριση στο Final Four, αφού οι διαφορές μεταξύ αυτών των ομάδων δεν είναι και πολύ μεγάλες.

Η Ένωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρει ισπανική ομάδα στη φάση των 8. Και θα είναι κομβικό να έχει το πλεονέκτημα έδρας για να την φέρει μία ή δύο φορές στη SUNEL Arena.

Η έδρα της ΑΕΚ είναι... καμίνι χωρίς να είναι και sold out. Εντυπωσιακός ο κόσμος με Τόφας και Άλμπα φέτος. Θυμηθείτε και τι έγινε με την Ναντέρ πέρυσι, αλλά και φυσικά στο Final Four με Μάλαγα και Τενερίφη.

Ο κόσμος απογειώνει την ΑΕΚ και οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε καυτή ατμόσφαιρα και γεμάτο γήπεδο. Και ειμαι σίγουρος πως στη φάση των 8 θα έχουμε sold out.