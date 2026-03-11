Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Τόφας στην SUNEL Arena, ενώ η Καρδίτσα αντιμετωπίζει εντός έδρας την Άλμπα Βερολίνου για την 5η αγωνιστική του 10ου ομίλου του BCL. Που θα δείτε τα ματς.

Διπλό είναι το ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά την 5η αγωνιστική της Β' φάσης των ομίλων στο Basketball Champions League.

Και αυτό διότι η μία ελληνική ομάδα μπορεί να επηρεάσει την άλλη. Πώς; Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας Μπούρσα στη SUNEL Arena και με νίκη θα έχει κάνει το άλμα για την πρωτιά του ομίλου και συνάμα το αβαντάζ της έδρας σε σειρά best of three στα playoffs. Αν, μάλιστα, η Καρδίτσα επιβληθεί λίγο αργότερα της Άλμπα, τότε η Ένωση θα έχει εξασφαλίσει από σήμερα την πρωτιά και το πλεονέκτημα. Αν όχι θα κληθεί να υπερασπιστεί την επόμενη εβδομάδα στο Βερολίνο το +8 από το εντός έδρας παιχνίδι (88-80).

Στον αντίποδα η Καρδίτσα είναι αδιάφορη καθώς παραμένει χωρίς νίκη και είναι ήδη αποκλεισμένη από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Έχουμε ακόμη δύο αγώνες στον Όμιλό μας, με Τόφας στο γήπεδό μας και με Άλμπα στο Βερολίνο. Βρισκόμαστε πάντα εντός του στόχου μας, που είναι να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του Ομίλου. Παίζουμε αύριο με την Τόφας – μία ομάδα με αξιόλογες μονάδες – που έχω σε μεγάλη εκτίμηση. «Κοιτάζαμε» κι εμείς κάποιους παίκτες της παλαιότερα, οπότε τους γνωρίζουμε πολύ καλά» σχολίασε ο Ντράγκαν Σάκοτα και συνέχισε:

«Από τη μία, βέβαια, η Τόφας δεν έχει κίνητρο βαθμολογικά, από την άλλη, όταν μία ομάδα παίζει χωρίς πίεση, μπορεί να προσφέρει περισσότερα πράγματα μέσα στο παρκέ. Η αλήθεια είναι, ότι η Τόφας δυσκολεύτηκε σε σημαντικά παιχνίδια, όμως τώρα χωρίς πίεση, και με το ταλέντο που διαθέτει, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Είναι το δεύτερο ματς, που δίνουμε μετά τη διακοπή και τα πράγματα για εμάς δεν έχουν στρώσει… Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα μας βοηθήσει η εξέλιξη του ματς, και βαθμολογικά και αγωνιστικά, ώστε να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι για τα επόμενα ματς, που έρχονται».

Το τζάμπολ του αγώνα ΑΕΚ-Τόφας θα δοθεί στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4 ενώ αντίστοιχα η αναμέτρηση Καρδίτσα-Άλμπα θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 9.

Ο 10ος όμιλος

ΑΕΚ 4-0 Άλμπα Βερολίνου 3-1 Τόφας 1-3 Καρδίτσα 0-4

5η αγωνιστική (11/3)

19:00 ΑΕΚ - Τόφας

21:00 Καρδίτσα - Άλμπα

6η αγωνιστική (18/3)