Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για τη διάθεση των εισιτηρίων ενόψει της αναμέτρησης με την Άλμπα στο Βερολίνο, για τη φάση των «16» του Basketball Champiom League.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Άλμπα (18/03, 20:00) στο Βερολίνο για την 6η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League, με την ΚΑΕ να ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα μέσω ανακοίνωσης στο site της Ένωσης, όποιοι φίλαθλοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας στη Γερμανία θα πρέπει να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ λόγω μεγάλης ζήτησης οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την 6η αναμέτρηση της φάσης των "16" του BCL, Άλμπα – ΑΕΚ, στο Βερολίνο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη (18/03), 20:00 (ώρα Ελλάδος), 21:00 (ώρα Γερμανίας ) στην Uber Arena.

Η ζήτηση είναι μεγάλη, ως εκ τούτου προτεραιότητα στη διάθεση εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας.

– Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται από 26,5 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι φίλοι της Ομάδας μας, που επιθυμούν να στηρίξουν τη «Βασίλισσα» σ’ αυτή την αναμέτρηση, θα χρειαστεί να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στο αίτημα συμμετοχής τους θα πρέπει να περιλαμβάνονται Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Διαβατηρίου ή Αριθμός Ταυτότητας.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, σχετικά με τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίω»