Παναθηναϊκός: Προστέθηκε το Κύπελλο Ελλάδας στο banner του T-Center
Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε για 22η φορά στην ιστορία του Κυπελλούχος Ελλάδας μετά την πρόσφατη κατάκτηση του τροπαίου στην Κρήτη έχοντας κυριαρχήσει στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.
Εκτός από Κύπελλο που τοποθετήθηκε ήδη στην πλούσια τροπαιοθήκη του συλλόγου μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, προστέθηκε και η κατάκτηση στο αντίστοιχο banner στην οροφή του Telekom Center Athens.
Πλέον «γράφτηκε» το 2026 στο banner μετά τις 21 προηγούμενες κατακτήσεις: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025.
Δείτε και τις σχετικές φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.