Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν έχασαν χρόνο και πρόσθεσαν στο banner με τις κατακτήσεις των Κυπέλλων και το πρόσφατο στο Ηράκλειο.

Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε για 22η φορά στην ιστορία του Κυπελλούχος Ελλάδας μετά την πρόσφατη κατάκτηση του τροπαίου στην Κρήτη έχοντας κυριαρχήσει στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Εκτός από Κύπελλο που τοποθετήθηκε ήδη στην πλούσια τροπαιοθήκη του συλλόγου μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, προστέθηκε και η κατάκτηση στο αντίστοιχο banner στην οροφή του Telekom Center Athens.

Πλέον «γράφτηκε» το 2026 στο banner μετά τις 21 προηγούμενες κατακτήσεις: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025.