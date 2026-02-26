Σε συνέντευξη όπου έδωσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι έδειξε μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του, εξηγώντας μάλιστα και τη φιλοσοφία που έχει για το μπάσκετ.

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι παραχώρησε μια συνέντευξη στο BCL όπου παρουσίασε τη διαφορετική πτυχή που έκρυβε σαν άνθρωπος. Ο Αμερικανός φόργουορντ της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον τρόπο φιλοσοφίας που βλέπει το μπάσκετ και μίλησε για τον οργανισμό που ίδρυσε ο ίδιος στη Φλόριντα.

Επιπλέον πρόσθεσε και στο ότι θέλει να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα και να φτάσει στο απόλυτο των δυνατοτήτων του.

Αναλυτικά όσα είπε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι:

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόριντα, πήγα εκεί σχολείο, πήγα λύκειο εκεί. Είμαι παιδί της Φλόριντα και είναι κάτι που το εκπροσωπώ. Είμαι περήφανος για τον τόπο καταγωγής μου και είναι ωραίο να είσαι πάντα εκεί, κάνω κι εγώ το ίδιο. Περπάτησα στους ίδιους δρόμους και βρέθηκα στα ίδια σχολεία, οπότε είναι καλό να δίνεις στους νέους κίνητρο και να τους δείχνεις ότι είναι πιθανό να τα καταφέρουν για την πόλη και για τον εαυτό σου. Σημαίνει πολλά».

«Αγαπώ το παιχνίδι, αγαπώ να παίζω. Ερωτεύτηκα το μπάσκετ σε ηλικία περίπου 9 ετών. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε χρόνο. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος και η κύρια μου πρόκληση είναι να φτάσω το απόλυτο των δυνατοτήτων μου. Δεν είμαι κοντά σε αυτό γιατί θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να το κυνηγάω. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Το σημαντικό είναι να προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι.

Ξεκίνησα το ίδρυμα περίπου πριν δύο χρόνια και κάνω πολύ κοινωνικό έργο με την κοινότητα στην πατρίδα μου. Ξέρετε να μοιράσω γαλοπούλες, δώρα για τα Χριστούγεννα. Το καλοκαίρι κάποια camps και τουρνουά. Οτιδήποτε για να προσφέρω στα παιδιά και τους δώσω μια διέξοδο να διασκεδάσουν και να βελτιώσουν λίγο τη ζωή τους».