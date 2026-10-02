ΑΕΚ: Νοκ-άουτ ο Κατσίβελης, χάνει την πρεμιέρα της GBL με Μαρούσι
Η ατυχία στην ΑΕΚ δεν έχει... σταματημό, με τον Δημήτρη Κατσίβελη να τίθεται νοκ-άουτ.
Ο διεθνής γκαρντ της «Ένωσης», υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα είναι διαθέσιμος για τον Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στο Μαρούσι (03/10, 16:00, LIVE από το Gazzetta).Ο Κατσίβελης προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες απουσίες των Φίζελ, Ουίλιαμς και Μπράουν.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Nέα ατυχία για τη «Βασίλισσα».
Εκτός μάχης εν όψει της αυριανής πρεμιέρας Πρωταθλήματος με το Μαρούσι τέθηκε (και) ο Δημήτρης Κατσίβελης.
Ο έμπειρος γκαρντ υπεβλήθη σε εξετάσεις στο Mediterraneo Hospital και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή.
Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού παραμένουν οι Ουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ».
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