Σάκοτα: «Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια - Να είμαστε ενωμένοι»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει της πρεμιέρας της Stoiximan GBL της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι.

Η ΑΕΚ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος φιλοξενεί το Μαρούσι (03/10, 16:00, LIVE από το Gazzetta) στη SUNEL Arena.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τοποθετήθηκε εν όψει της αναμέτρησης και μίλησε για την εικόνα της Ένωσης.

Αναλυτικά

«Ξεκινούν για εμάς οι επίσημες υποχρεώσεις και στο Πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας οκτώ-εννιά μήνες. Είναι πολύς ο δρόμος. Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω, ότι θα πάμε καλά. Όμως, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια για την εκκίνηση, διότι δεν έχουμε δει ακόμη κάποια πράγματα. Δυστυχώς, δεν έχουμε στη διάθεσή μας όλους τους παίκτες, για να έχουμε μία πιο σαφή εικόνα για την ομάδα μας.

Αντιμετωπίζουμε στην πρεμιέρα το Μαρούσι, που διαθέτει έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές και καλούς παίκτες.

Όλοι οι παίκτες τους στο ρόστερ είναι διαθέσιμοι. Άρα, για εμάς το Μαρούσι, αυτή την περίοδο, είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Πρέπει να «διαβάσουμε» σωστά τον αντίπαλό μας, όχι μόνο πριν, αλλά και στη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και στις λεπτομέρειες.

Για έναν λόγο παραπάνω, λοιπόν, ζητάμε από τον κόσμο μας να είναι παρών. Να είμαστε ενωμένοι. Ο δρόμος είναι μακρύς όπως είπα. Όλοι μαζί και μόνο, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, και να φτάσουμε μακριά, όπως έγινε και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ξέρω καλά, ειδικά τώρα, που έχουμε κάποια προβλήματα ως ομάδα, ότι οι οπαδοί μας θα είναι κοντά. Ξέρω, ότι είναι πάντα παρόντες, κυρίως στα δύσκολα…».