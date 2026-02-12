ΑΕΚ: Πρόβλημα ενόψει Κυπέλλου, θλάση ο Φλιώνης!

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ

Πρόβλημα στις τάξεις της ΑΕΚ, καθώς ο αρχηγός της Ένωσης, Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα για το Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας για το Basketball Champions League, εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Δημήτρη Φλιώνη να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση και να προκαλεί ανησυχίες στις τάξεις Ένωσης. Μετά από εξετάσεις όπου υποβλήθηκε ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων», υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο και η συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη (17-21/02) είναι αμφίβολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Metropolitan General υπεβλήθη ο Δημήτρης Φλιώνης, όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο (στην αναμέτρηση του ΒCL με Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ).

Ο αρχηγός της «Βασίλισσας» ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας.

 

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC.»

