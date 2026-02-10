Η ΑΕΚ πέρασε στην επόμενη φάση του BCL, στους 8, καθώς η Άλμπα επικράτησε της Τόφας. Προκρίθηκαν και οι Γερμανοί.

Αρχικά η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της και επικράτησε εύκολα με 90-62 της Καρδίτσας με το show του Νάναλι για να φτάσει στο 4-0 και να κάνει το βήμα πρόκρισης. Και λίγο αργότερα η Άλμπα καθάρισε την Τόφας με 69-60, κάτι που σημαίνει πως η Ένωση προκρίθηκε από απόψε στους 8 του BCL.

Πλέον οι Γερμανοί θα παλέψουν με την ομάδα του Σάκοτα για την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Η Άλμπα φιλοξενείται από την Καρδίτσα την 5η αγωνιστική, ενώ η ΑΕΚ παίζει στη SUNEL Arena με την Τόφας.

Την τελευταία αγωνιστική η Ένωση φιλοξενείται από την Άλμπα στο Βερολίνο. Στο ματς της SUNEL Arena η Ένωση είχε επικρατήσει με 8 πόντους διαφορά (88-80), κάτι που θα παίξει ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Τα αποτελέσματα

Καρδίτσα – ΑΕΚ 62-90

Άλμπα – Τόφας 69-60

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 4-0

Άλμπα 3-1

Τόφας 1-3

Καρδίτσα 0-4

5η αγωνιστική, 11/3

ΑΕΚ – Τόφας 19:00

Καρδίτσα – Άλμπα 21:00

6η αγωνιστική, 18/3

Τόφας – Καρδίτσα 20:00

Άλμπα – ΑΕΚ 20:00