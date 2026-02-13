Σάκοτα ενόψει ΠΑΟΚ: «Μετά από πάρα πολύ καιρό στα μεταξύ μας ματς, δεν είμαστε εμείς το φαβορί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχρισε φαβορί τον ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις δηλώσεις του, ενόψει του παιχνιδιού στην «Πυλαία».

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (14/02, 18:15) στο «Παλατάκι» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, έχρισε φαβορί τους γηπεδούχους, ενώ επίσης πρόσθεσε πως το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι, καθώς αμφότεροι παλεύουν για να βρεθούν στην τετράδα του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε η Ένωση έχει 11 σερί νίκες και θέλει να συνεχίσει σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από ήττα κόντρα στην Μπιλπάο για το FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Οι αγώνες ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάντα ντέρμπι. Πέρσι ήταν πολύ ενδιαφέροντα ματς, έτσι είναι και εφέτος. Άλλωστε, το πρώτο ματς, στην έδρα μας, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Και εμείς, και ο ΠΑΟΚ, παλεύουμε για την πρώτη τετράδα του Πρωταθλήματος. Και οι δύο είμαστε αρκετά κοντά, όμως ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα, επειδή μας έχει κερδίσει. Εννοείται βέβαια πως έχει μία πολύ καλή ομάδα. Ίσως, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στα μεταξύ μας ματς, δεν είμαστε εμείς το φαβορί σ’ αυτή την αναμέτρηση».