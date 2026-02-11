ΑΕΚ: Βασίλισσα στο BCL σημαίνει συνέπεια

H AEK προκρίθηκε για άλλη μια σεζόν στους 8 του BCL, δείχνοντας τρομερή συνέπεια στη διοργάνωση που έχει κατακτήσει το 2018.

Ασταμάτητη η ΑΕΚ που δεν βγάζει με τίποτα το πόδι από το γκάζι. Η Βασίλισσα επικράτησε εύκολα με 90-62 και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 4-0 στη φάση των 16 του BCL ρίχνοντας στο 0-4 την ομάδα του Παπανικολόπουλου.

Έτσι το σύνολο του Σάκοτα πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά, αφού η Άλμπα επικράτησε της Τόφας. Η Ένωση έχει πλέον τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και συνεχίζει να ονειρεύεται.

Ο Νάναλι με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα και ο Μπάρτλεϊ με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.

Η συνέπεια της ΑΕΚ στο BCL

Δεν είναι εύκολο κάθε σεζόν να φτάνεις μακριά σε μια διοργάνωση, δεν είναι απλό να διεκδικείς την κούπα σχεδόν κάθε σεζόν. Άλλες φορές φτάνεις κοντά, άλλες φορές την κατακτάς και άλλες φορές μένεις εκτός σε προηγούμενες φάσεις.

Αλλά αυτό που δεν αμφισβητείται με τίποτα είναι η φοβερή συνέπεια της ΑΕΚ στο BCL. Η Ένωση είναι πάντα εκεί ανάμεσα στους διεκδικητές.

Στη σεζόν 2016-17 στην νεοσύστατη τότε διοργάνωση, η ΑΕΚ εξερεύνησε τα... νερά και έφτασε στο TOP 16. Για να ακολουθήσει το χρυσό 2018, τότε που στο ΟΑΚΑ κατέκτησε το πρώτο BCL της ιστορίας της και τρίτη της ευρωκούπα.

Έναν χρόνο μετά άγγιξε ξανά τα ημιτελικά, όμως ένα μεγάλο καλάθι του Ράις της Μπάμπεργκ (και μετέπειτα παίκτη της Ένωσης) την πλήγωσε.

To 2020 η Ένωση ήταν πιστή στο ραντεβού της με τον τελικό, αλλά εκεί περίμενε η Μπούργος που σήκωσε την κούπα. Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 έφτασε στη φάση των 16, ενώ έναν χρόνο μετά αποχαιρέτησε στους ομίλους.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-23 αποκλείστηκε στους 8 με 2-1 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ σε ματς με πολεμικό κλίμα! Το 2023-24 έφτασε μέχρι τη φάση των 16, ενώ πέρυσι επέστρεψε στη διεκδίκηση του στέμματος, αφού πήγε στο Final Four της SUNEL Arena και τερμάτισε 3η, νικώντας την Τενερίφη στον μικρό τελικό. Και φέτος βρίσκεται στους 8 και συνεχίζει να κάνει όνειρα.

Βλέπουμε πως από τις 10 σεζόν που έχει λάβει μέρος στο BCL στις 2 εξ αυτών έχει φτάσει τελικό, ενώ σε μια περίπτωση σήκωσε την κούπα το 2018. Έχει φτάσει μια φορά στην τρίτη θέση, ενώ σε 3 περιπτώσεις το ταξίδι σταμάτησε στα προημιτελικά. Αυτό σημαίνει συνέπεια.

Έξι στις 10 φορές πήγε τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, ενώ τρεις στις 10 φορές πήγε στο Final Four (Final Eight το 2020).