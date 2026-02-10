Η Καρδίτσα φιλοξενεί την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL με την Ένωση να θέλει κρατήσει το αήττητο.

Η Καρδίτσα φιλοξενεί απόψε την ΑΕΚ (19:30) σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» για το Basketball Champions League, με την Ένωση να θέλει να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο και τους Θεσσαλούς να κυνηγούν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Στην 4η αγωνιστική της φάσης των «16», η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ταξίδεψε στη Θεσσαλία με ρεκόρ 3-0 και πρώτο στόχο τη νίκη, που μπορεί ακόμη και να τους εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στα προημιτελικά, υπό προϋποθέσεις, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του αγώνα Άλμπα Βερολίνου – Τόφας. Η Καρδίτσα, από την άλλη, ψάχνει ένα «άνοιγμα» στο σκορ για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης, μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

4η αγωνιστική

Καρδίτσα – ΑΕΚ (10/2, 19:30) Cosmote Sport 4

Η Κατάταξη

1. ΑΕΚ 6 (3-0)

2. Άλμπα Βερολίνου 5 (2-1)

3. Τόφας 4 (1-2)

4. Καρδίτσα 3 (0-3)