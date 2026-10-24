ΑΕΚ: Η εξάδα των ξένων για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Παλατάκι» της Πυλαίας (24/10, ΣΚΑΪ, 17:30, Live στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική της GBL. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το 4/4 στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν την τρίτη τους νίκη.
Για το σημερινό ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε τους Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Τζόσεφ, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ, που επιστρέφει και πάλι για την εξάδα των ξένων, απέναντι στο σύνολο του Τρινκέρι.
Εκτός εξάδας έμεινε ο Τομά Ερτέλ που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό (θλάση γαστροκνημίου) και ο Φίζελ που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος λόγω τραυματισμού.
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