Η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (24/10, ΣΚΑΪ, 17:30, Live στο Gazzetta) στο «PAOK Sports Arena».

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Παλατάκι» της Πυλαίας (24/10, ΣΚΑΪ, 17:30, Live στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική της GBL. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το 4/4 στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν την τρίτη τους νίκη.

Για το σημερινό ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε τους Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Τζόσεφ, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ, που επιστρέφει και πάλι για την εξάδα των ξένων, απέναντι στο σύνολο του Τρινκέρι.

Εκτός εξάδας έμεινε ο Τομά Ερτέλ που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό (θλάση γαστροκνημίου) και ο Φίζελ που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος λόγω τραυματισμού.