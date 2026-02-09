Σάκοτα: «Η νίκη θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση του BCL, που είναι ο στόχος μας»

Στην αυριανή (10/02) αναμέτρηση με την Καρδίτσα, που θα κρίνει την πρόκριση για την ΑΕΚ στο BCL, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα,

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Καρδίτσα (10/02, 19:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του Basketall Champions League.

Η Ένωση μετράει 10 σερί θετικά αποτελέσματα και με νίκη στο αυριανό παιχνίδι, προκρίνεται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του μίλησε για την αναμέτρηση, λέγοντας πως θέλει η ομάδα του να συνεχίσει την καλή πορεία στην Ευρώπη, ενώ πρόσθεσε ότι η Ένωση γνωρίζεται πλέον καλά με την Καρδίτσα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την καλή πορεία μας στην Ευρώπη και βλέπουμε προφανώς τον αγώνα αυτόν πάρα πολύ σοβαρά. Η Καρδίτσα έδειξε με την Άλμπα μέσα στο Βερολίνο, ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο…

Έχουμε παίξει τόσα ματς… Γνωριζόμαστε καλά με την Καρδίτσα, αλλά η "κάθε φορά" είναι διαφορετική. Εμείς έχουμε δύο νέους παίκτες στο ρόστερ σε σχέση με την τελευταία μεταξύ μας αναμέτρηση, και πρέπει να κάνουμε καλή ανάλυση, και βεβαίως να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Θέλουμε πολύ τη νίκη, η οποία θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση του BCL, που είναι ο στόχος μας».