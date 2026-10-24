Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (24/10. 17:30), όπως και της πλειοψηφίας των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής της GBL. Υπάρχει όμως μία ιδιαιτερότητα.

Η δράση στη GBL συνεχίζεται για την 4η αγωνιστική παρά το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ με τους διαιτητές της πλειοψηφίας των αναμετρήσεων να γίνονται γνωστοί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη διαιτητική τριάδα για το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ (24/10, 17:30) στην PAOK Sports Arena οι δύο είναι από τη Θεσσαλονίκη, κάτι που εξυπακούεται ότι δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν οι ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής Basketgate, ένδειξη ότι πρόκειται για ένα ματς που αλλά διαιτητικά δεδομένα υπήρχαν πριν από την Τετάρτη (21/10) και άλλα μετά τις συλλήψεις.

Όπως προκύπτει, η αρχική τριάδα που ήταν να οριστεί ήταν διαφορετική κατά 2/3 από την τελικη τριάδα που ορίστηκε εν τέλει στο ματς, η οποία αποτελείται από τους: Συμεωνίδη-Πιτσίλκα-Αγραφιώτη Ι. (Λαζαρίδη)

Αναλυτικά οι ορισμοί

Σάββατο 24.10

Π. Χανιώτης 15.00 Μύκονος -Άρης Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Μωϋσιάδης)

ΚΓ Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας ELABET-Ηρακλής Τσιμπούρης-Θεονάς-Χατζημπαλίδης (Πίγκας)

Α. Παπανδρέου 17.30 Περιστέρι -Μαρούσι Τηγάνης-Κάρδαρης-Αναστασιάδης (Ηπιώτης)

PAOK Sports Arena 17.30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Αγραφιώτης Ι. (Λαζαρίδης)