Τόφας - ΑΕΚ: Η 12άδα της Ένωσης
Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς στη φάση των 16 του BCL θέλει η ΑΕΚ. Η Ένωση κοντράρεται με την Τόφας για την 3η αγωνιστική της φάσης των 16. Η Βασίλισσα πήγε στην Τουρκία χωρίς τον Δημήτρη Κατσίβελη που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο γόνατο. Εκτός έμειναν και οι Αρμς και Πετσάρσκι.
Κανονικά στην 12άδα βρίσκεται ο Τζέιμς Νάναλι, ο ΚιΣόν Φίζελ και ο Γκρεγκ Μπράουν, δηλαδή τα τρία τελευταία αποκτήματα της Ένωσης.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Δίπλα στην Ένωση σε άλλη μια αναμέτρηση θα είναι ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος θα δώσει το παρών και θα στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα.
