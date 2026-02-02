ΑΕΚ: Στο πλευρό της ο Μάκης Αγγελόπουλος
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τόφας στην Κωνσταντινούπολη για την τρίτη αγωνιστική του Basketball Champions League.
Μαζί με την Ένωση θα ταξιδέψει και ο Μάκης Αγγελόπουλος ο οποίος ήθελε να δώσει το παρών και να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του.
Η ενημέρωση
«Παρόντος του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ BC, Μάκη Αγγελόπουλου, θα διεξαχθεί η κομβική αναμέτρηση με την ισχυρή Τόφας για το BCL.
Ο κ. Αγγελόπουλος θα ταξιδέψει αύριο (Τρίτη, 03/02) στην παγωμένη Προύσα για να στηρίξει από κοντά για ακόμη μία φορά τη «Βασίλισσα».
Η αποστολή της ομάδας (δίχως τον τραυματία Δημήτρη Κατσίβελη) αφίχθη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης και βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη μικρασιατική μεγαλούπολη».
