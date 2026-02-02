Σάκοτα: «Η Τόφας καλύτερη από Άλμπα»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ (3/2, 19:00) με την Τόφας και μίλησε για την ποιότητα των Τούρκων.

Η ΑΕΚ προέρχεται από 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ξεκίνησε με 2/2 στον όμιλο του BCL. Η Βασίλισσα έχει δύσκολη αποστολή στην 3η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, αφού δοκιμάζεται στην Τουρκία κόντρα στην Τόφας. Στο 1-1 η αντίπαλος της Ένωσης.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για τις δυνατότητες της τουρκικής ομάδας και τόνισε πως είναι καλύτερη από την Άλμπα.

«Μετά από δύο σερί εντός έδρας νίκες, συνεχίζουμε με εκτός έδρας ματς και η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα, η οποία ηττήθηκε στο πρώτο ματς, όμως με το ρόστερ που έχει, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Άλμπα. Με βάση τις δυνατότητες που έχει η Τόφας, δεν έχει πετύχει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στο BCL, με βάση αυτά που βλέπω όλη τη χρονιά, και όχι μόνο στα τελευταία ματς», ανέφερε.