Live εικόνα από το Ηράκλειο: Όλα τα τελευταία νέα πριν από την πρεμιέρα του Final 8
Τo Final 8 στο παρκέ του Gazzetta! Γιώργος Κούβαρης, Ευτυχία Οικονομίδου και Αχιλλέας Μαυροδόντης σας μεταφέρουν Live εικόνα από το Ηράκλειο και μαζί όλα τα τελευταία νέα από τους δύο «αιωνίους» και όχι μόνο. «Τζάμπολ» στις 12:30.
