Η ΑΕΚ έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό (20:00) στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

Εκτός έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ενώ μέσα είναι οι Γκρεγκ Μπράουν, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ραϊκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, ΚιΣόν Φίζελ και Τζέιμς Νάναλι.

Η Ένωση μετράει 12 σερί νίκες και είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης πίσω από τη Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ: