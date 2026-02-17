ΑΕΚ: H εξάδα ξένων για τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό (20:00) στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».
Εκτός έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ενώ μέσα είναι οι Γκρεγκ Μπράουν, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ραϊκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, ΚιΣόν Φίζελ και Τζέιμς Νάναλι.
Η Ένωση μετράει 12 σερί νίκες και είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης πίσω από τη Φενέρμπαχτσε.
Αναλυτικά η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ:
- ΚιΣόν Φίζελ
- Λούκα Λεκαβίτσιους
- Γκρεγκ Μπράουν
- Φρανκ Μπάρτλεϊ
- Ραϊκουάν Γκρέι
- Τζέιμς Νάναλι
