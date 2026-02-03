Η ΑΕΚ θέλει το 3/3 στη φάση των «16» του BCL απέναντι στην Τόφας στην Τουρκία (3/2, 19:00, LIVE στο Gazzetta).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τόφας για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, διεκδικώντας τη νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης (3/2, 19:00, LIVE στο Gazzetta).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επιδιώκει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στο Group J, απέναντι στην Τόφας που έχει ρεκόρ 1-1.

«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα που ηττήθηκε στο πρώτο της ματς, αλλά με το ρόστερ που διαθέτει θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την Άλμπα. Με βάση τις δυνατότητές της, δεν έχει πετύχει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του BCL», εξήγησε ο προπονητής της «Ένωσης», ενόψει της αποψινής αναμέτρησης στο Tofas Spor Salonu.

Στην Τουρκία ταξίδεψε και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, για να στηρίξει δια ζώσης τις προσπάθειες της ομάδας. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Δημήτρης Κατσίβελης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στην Τόφας.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Group J - Κατάταξη

ΑΕΚ 2-0 Άλμπα Βερολίνου 1-1 Τόφας 1-1 Καρδίτσα 0-2

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη 3/2

19:00 Τόφας-ΑΕΚ

Τετάρτη 4/2