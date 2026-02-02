Η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διάθεση των εισιτηρίων στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τόφας στην Κωνσταντινούπολη (03/02, 19:00).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει href="https://www.gazzetta.gr/basketball/basketball-champions-league/2512491/sakota-i-tofas-kalyteri-apo-almpa">την Τόφας στην Κωνσταντινούπολη για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League και η Ένωση ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διάθεση των εισιτηρίων.

id="head-0">H ενημέρωση

«Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL, Τόφας – ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη (03/02), 19:00 (ώρα Ελλάδας), 20:00 (ώρα Τουρκίας) στο Tofas Spor Salonu της Προύσας.

1) Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στις 1015 λίρες Τουρκίας (19,55 €).

2) Η Διεύθυνση του Τμήματος Εισιτηρίων της ΑΕΚ BC, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα της Τόφας, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, ότι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας και μόνο.

Αγοράστε το εισιτήριό σας href="https://www.biletix.com/performance/5YX06/001/TURKIYE/tr?definitionCode=guest" rel="sponsored nofollow" target="_blank">ΕΔΩ»