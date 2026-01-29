ΑΕΚ: Οι βουτιές αυτοθυσίας Γκρέι-Μπάρτλεϊ που έδειξαν ότι η Ένωση θα πάρει το ματς (vid)
Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καζάνι της SUNEL Arena με 88-80 και πήγε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Κορυφαίοι σκόρερ της Ένωσης ήταν οι ηγέτες της, Μπάρτλεϊ και Γκρέι με 26 και 16 πόντους αντίστοιχα.
Αλλά αξίζει κανείς να σταθεί σε μια συγκεκριμένη φάση που έδειχνε την τρέλα των παικτών της Βασίλισσας για νίκη μπροστά σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Μετά το καθοριστικό τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και με το σκορ στο 79-76, μένει 1:30 για το τέλος.
Ο Γκρέι βάζει το χέρι του για να κλέψει τη μπάλα και αμέσως βουτάει στο παρκέ για να σώσει την μπάλα. Η μπάλα πάει λίγο πιο πέρα και εκεί εμφανίζεται με δεύτερη βουτιά ο Μπάρτλεϊ. Το λεγόμενο hustle σε όλο το μεγαλείο του.
Μια φάση που έδειξε πως η Ένωση δεν πρόκειται να χάσει. Οι ηγέτες της... μίλησαν.
Δείτε τη φάση
