Η ΑΕΚ υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου στη SUNEL Arena, με στόχο να πετύχει τη δεύτερη νίκη της στη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ θέλει να φτάσει μακριά στο Basketball Champions League και το βράδυ της Τετάρτης 28/1, στις 19:00, υποδέχεται την μέχρι πρότινος ευρωλιγκάτη Άλμπα Βερολίνου, διεκδικώντας τη δεύτερη νίκη στη φάση των «16», που θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Group J.

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα των «κιτρινόμαυρων» θα βρεθεί στη SUNEL Arena, στέλνοντας, μέσω των social media, μήνυμα στήριξης προς τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του. Εξάλλου, οι φίλαθλοι της «Ένωσης» ανταποκρίθηκαν θετικά στο προσωπικό κάλεσμα του Σάκοτα, καθώς αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Κατάταξη - Group J