ΑΕΚ: Ριμπάλτα, Νίκολιτς και παίκτες στη Sunel Arena για το ματς με την Άλμπα
Κιτρινόμαυρη συσπείρωση για χάρη της Βασίλισσας! Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε κάλεσμα ενόψει του παιχνιδιού της ΑΕΚ με την Άλμπα Βερολίνου (28/01, 19:00), στη Sunel Arena για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League και σε αυτό ανταποκρίηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα του Δικεφάλου.
Σε αυτό το πλαίσιο στον αγώνα με τους Γερμανούς θα δώσουν το παρών οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του κλαμπ, Χαβιέ Ριμπάλτα.
Θυμίζουμε πως στο τελευταίο εντός έδρας ματς της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό έγινε κάλεσμα από τα μεγάφωνα της «OPAP Arena» για τα ευρωπαϊκά ματς με την Καρδίτσα και την Άλμπα, στα Λιόσια, στο πλαίσιο της σύμπνοιας ΠΑΕ και ΚΑΕ.
Τα δυο τμήματα έχουν συνεργασία για κάποια πράγματα που γίνονται από πλευράς promotion για την παρουσία της ΑΕΚ στο BCL,με συμμετοχή ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου και θα υπάρξουν ανάλογες δράσεις στο ματς της Τετάρτης (28/1).
