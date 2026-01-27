Ο κόσμος της ΑΕΚ, φαίνεται πως ανταποκρίνεται στο κάλεσμα που έχει κάνει η ομάδα τους, με την Ένωση να ανοίγει το πάνω διάζωμα της Sunel Arena, ενόψει Άλμπα.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Basketball Champions League, καθώς την Τετάρτη (28/01, 19:00) στη «Sunel Arena», δίνει έναν κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Σύσσωμο και το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιτρινόμαυρών θα βρεθεί στα Άνω Λιόσια, στέλνοντας και μέσω των social media ένα μήνυμα στήριξης προς τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του.

Οι φίλαθλοι της «Ένωσης», φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά και στο προσωπικό κάλεσμα του Σάκοτα, αλλά και στην ώθηση που πήραν μέσω του ποδοσφαιρικού τμήματος που θα δώσει το «παρών» στο κλειστό της «Sunel Arena».

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να ανοίξει για ακόμη μια φορά στη σεζόν το πάνω διάζωμα του γηπέδου, προκειμένου να μπορέσει περισσότερος κόσμος να εισέλθει στο στάδιο και να βοηθήσει το σύνολο του Σάκοτα να πάρει τη νίκη.