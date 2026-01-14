Φίζελ: «Ιστορική ομάδα η ΑΕΚ με σπουδαίους οπαδούς»

Ο ΚιΣόν Φίζελ, έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/01), και στις δηλώσεις του ανέφερε τους στόχους του, τη φετινή χρονιά με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, ανακοίνωσε την απόκτηση του ΚιΣόν Φίζελ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/01) και ο ίδιος, κατέφτασε στη χώρα μας το ίδιο βράδυ, προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο ρόστερ της Ένωσης.

Ο Αμερικανός, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, τόνισε μεταξύ άλλων στο βάρος που θα νιώθει, φορώντας την κιτρινόμαυρη φανέλα, ενώ επίσης μίλησε και για τον Ντράγκαν Σάκοτα και τι ρόλο έπαιξε στην απόφασή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ΚιΣόν Φίζελ:

«Σίγουρα ξέρεις, είναι η πρώτη μου χροινά στο bcl, όποτε θέλω να φτάσω όσο το δυνατόν πιο μακριά και να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια».

Για το αν νιώθει το βάρος της ιστορίας του συλλόγου: «Ω ναι σίγουρα. Ιστορική ομάδα με σπουδαίους οπαδούς. Απλά θα είμαι εδώ, θα είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και θα φροντίσω τα υπόλοιπα με αυτό».

Για το αν μίλησε με τον προπονητή και τι ρόλο έπαιξε στην απόφασή του: «Ήταν πραγματικά εύκολη υπόθεση, μόλις μου τηλεφώνησε και μου είπε το όραμά του, είπα ναι».



