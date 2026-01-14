ΑΕΚ: Με τον κόσμο της στην Καρδίτσα
Η ΑΕΚ εξέδωσε μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, που είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου (18:15).
Οι «κιτρινόμαυροι» θα αγωνιστούν εκτός έδρας απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας και η ΚΑΕ έκανε γνωστές τις πληροφορίες για τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Η ανακοίνωση
Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:
Οι οπαδοί της Ομάδας μας, που προτίθενται μεμονωμένα να παρακολουθήσουν «διά ζώσης» την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα Ιαπωνική, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (17/01), στις 18:15, για τη Stoiximan GBL, στο Κ.Γ. «Γιάννης Μπουρούσης», μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο στην παρακάτω διεύθυνση:
https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=577&hash=IR0ZVLQK6FlodAT_EdBmCzo9a5s2145841
