Μία ακόμα πολύ μεγάλη κίνηση παλεύει να κάνει η ΑΕΚ, που θέλει να ντύσει στα κιτρινόμαυρα τον Μπρούνο Καμπόκλο, με την περίπτωσή του να παραμένει πολύ δύσκολη.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά για σέντερ, μετά τη μετακίνηση του Κρις Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε, με τον όνομα του Μπρούνο Καμπόκλο να έχει πέσει στο τραπέζι και να βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην κορυφή της λίστας.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ βρίσκεται στο ραντάρ των κιτρινόμαυρων, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να παλεύει για ακόμα μία υπέρβαση, έπειτα και από τον ερχομό του Τζέιμς Νάναλι.

Ο 30χρονος βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποχωρήσει από τη Χάποελ και η ΑΕΚ θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ωστόσο η περίπτωσή του παραμένει πολύ δύσκολη, μιας και ο παίκτης αν μείνει ελεύθερος, συγκεντρώνει ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Με τον ίδιο, μάλιστα, να τονίζει σε κύκλους του ότι θα τον ενδιέφερε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Παρτίζαν. Η ΑΕΚ ωστόσο παλεύει για την απόκτησή του, αφού θέλει να κάνει κίνηση αντίστοιχου επιπέδου με τον Σίλβα, την ώρα που ο Καμπόκλο δε βρίσκεται στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη.

Είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ ψάχνεται για κίνηση από το πάνω ράφι, με τον Καμπόκλο να έχει σημαντικό βιογραφικό στις πλάτες του. Τη σεζόν 2023-24 με την Παρτίζαν στην EuroLeague μέτρησε 9.4 πόντους, 4.0 ριμπάουντ σε σχεδόν 20 λεπτά.