Η ΑΕΚ έχει βγει στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα, μετά και τη συνομιλία Σάκοτα, Αγγελόπουλου, ενώ παράλληλα έχει εντοπισθεί και ο γκαρντ που θέλει.

Η είδηση της αποχώρησης του Κρις Σίλβα, που ενημέρωσε τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως δε θα συνεχίσει στα «κιτρινόμαυρα», έθεσε σε λειτουργία τον μηχανισμό της ΚΑΕ.

Η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό στην αγορά για να διορθώσει ατέλειες στο ρόστερ της, ενώ πλέον ξεκάθαρα χρειάζεται έναν σέντερ ώστε να καλύψει το κενό που αφήνει πίσω του ο Κρις Σίλβα.

Ο Γκαμπονέζος αποτελούσε τον καλύτερο ψηλό του BCL και πλέον η ΑΕΚ ψάχνει έναν αντικαταστάτη ποιοτικό, ώστε να συμπληρώσει τη frontline της. Άλλωστε, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος μίλησε με τον Ντράγκαν Σάκοτα και μίλησαν για το ρόστερ ενόψει της συνέχειας στη σεζόν.

Η τελευταία απόπειρα για υπέρβαση, ώστε να μείνει ο Σίλβα στο ρόστερ μετά από συνάντηση με τον Μάκη Αγγελόπουλο, δεν καρποφόρησε, λόγω της επιθυμίας του παίκτη να πάει στην EuroLeague, όμως η ΑΕΚ θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Ψάχνοντας ποιοτικό παίκτη που θα την αναβαθμίσει και κάνοντας μία κίνηση ακόμα, πράγμα που σημαίνει ότι το μπάτζετ της θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια. Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι διατεθειμένοι για άλλη μια φορά να κάνουν υπερβάσεις για να καλύψουν τα κενα με ποιοτικές προσθήκες

Μέχρι, όμως, αυτός ο ψηλός να βρεθεί, ο Γάιος Σκορδίλης θα έχει παρτενέρ στη θέση του σέντερ τον ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος αναμένεται να δώσει βοήθειες και να καλύψει εσωτερικά το κενό του Σίλβα.

Έχει εντοπισθεί ο σκόρερ που ψάχνει η ΑΕΚ

Ωστόσο η ΑΕΚ δε σταματά εκεί. Αφού το ίδιο διάστημα αναζητά στην αγορά και έναν παίκτη που θα της κάνει τη διαφορά στην περίμετρο. Ο Τζιάν Κλαβέλ δεν έχει πείσει σε καμία περίπτωση πως μπορεί να ανταποκριθεί και έτσι η ΑΕΚ σκανάρει την αγορά για την απόκτηση ενός σκόρερ που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έχοντας μία λίστα με ονόματα που έχουν προταθεί, μεταξύ αυτών και του Ματ Τόμας.

Βέβαια δεν ήταν ο μοναδικός, στο σκανάρισμα της αγοράς. Με την ΑΕΚ να έχει εντοπίσει τον παίκτη που θέλει και προσπαθεί να τελειώσει το θέμα ως το προσεχές Σάββατο.

Oι άνθρωποι της Ένωσης θέλουν κλείσουν και αυτό το θέμα μέχρι το Σάββατο (03/01) για να έχουν τη δυνατότητα για να κάνουν 3 αλλαγές στον δεύτερο γύρο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.