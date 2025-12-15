Σάκοτα: «Έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα που πρέπει να δείξουν οι παίκτες του στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σολνόκι στην Ουγγαρία.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Σολνόκι (16/12, 19:00) στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να δείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα, παρότι το παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλό της και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και θέλει να κλείσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με άλλη μία νίκη.

Εκτός δράσης έχουν τεθεί οι Κρίς Σίλβα και Λούκα Λεκαβίτσιους, που αμφότεροι έχουν ταλαιπωρηθεί από ίωση την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θα είναι στη διάθεση του Σάκοτα.

Ενώ θυμίζουμε πως υπάρχουν εδώ και αρκετές ημέρες οι απουσίες των Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και Γκρεγκ Μπράουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκοτα:

«Ολοκληρώνονται αύριο οι υποχρεώσεις μας στον πρώτο γύρο του BCL. Έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες έξι ημέρες, παίξαμε τρία ματς έχοντας πολλές απουσίες, με το ένα να κρίνεται στην παράταση και τα άλλα δύο να είναι κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες, πηγαίνοντας, πάντως, με τη νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε, κι ας είναι το ματς βαθμολογικά αδιάφορο. Δεν θα το παρατήσουμε.

Η Σολνόκι έδειξε στοιχεία καλού μπάσκετ στο πρώτο ματς και θα δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να παίξουμε όσο καλύτερα».

