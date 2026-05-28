Σάκοτα: «Θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, όμως το παιχνίδι δεν είναι 10 ή 20 λεπτά»
Ο Ολυμπιακός, με τη φόρα και την αυτοπεποίθηση που του έδωσε η κατάκτηση της EuroLeague, μπήκε σε ένα πανηγυρικό σκηνικό στο γήπεδο και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην ΑΕΚ επικρατώντας με 94-77, για το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL.
O Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για το πως η Ένωση θα μπορέσει να μείνει ανταγωνιστική και στο δεύτερο ματς.
Αναλυτικα
«Ξέρουμε πως παίζουμε με τον Ολυμπιακό που θέλει να παίξει δυνατά για 40 λεπτά. Η τύχη είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε οι αλλαγές, ενώ η πεντάδα λειτουργεί. Στη συνέχεια πέφτει. Αυτό είναι όταν δεν έχεις όσο μεγάλο ρόστερ πρέπει για τέτοια παιχνίδια.
Είχαμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που η ομάδα λειτούργησε καλά επιθετικά. Αμυντικά θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει και καλύτερα, όμως αυτή είναι ομάδα με ρυθμό».
Για το αν μπορεί στο δεύτερο παιχνίδι να είναι ανταγωνιστική η ΑΕΚ: «Εμείς το θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, όμως το παιχνίδι δεν είναι 10 ή 20 λεπτά, αλλά 40. Οι ομάδες που έχουν περισσότερους παίκτες θα έχουν πάντα πλεονέκτημα. Φρέσκους παίκτες.
Ο Ολυμπιακός έβαλε σήμερα τρεις παίκτες, τρία καινούργια παιδιά που δεν έχουν παίξει, οι οποίοι είναι πολυτέλεια για εμάς. Οπότε τι λέμε τώρα, τέτοια ώρα; Ότι κάποια διαστήματα παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση ναι, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια».
