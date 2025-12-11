Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Θέλω το BCL με την ΑΕΚ, η νίκη για τον Σάκοτα»

O πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στη νίκη-πρόκριση επί της Λέβιτσε, Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta και έβαλε ψηλά τον πήχη, ενώ στάθηκε στην αποβολή Σάκοτα που έγινε κίνητρο.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν τη νίκη για να κλειδώσει την πρωτιά και να πάρει την πρόκριση για την φάση των 16 του BCL και δεν λάθεψε. Παρόλο που τα... χρειάστηκε κόντρα στην αξιόμαχη Λέβιτσε, τελικά άντεξε και επικράτησε με 99-88 στην παράταση, φτάνοντας στο 5-0.

Σε ένα ματς που είχε σημαντικές απουσίες και είδε τον Ντράγκαν Σάκοτα να αποβάλλεται στα μέσα της δεύτερης περιόδου με δύο τεχνικές ποινές (ανέλαβε να καθοδηγήσει την ΑΕΚ ο Μίγιοβιτς), η Βασίλισσα έμεινε ψύχραιμη στα κρίσιμα και έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα.

Πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά μέσα στη σεζόν (μαζί με τον Σίλβα) ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός περιφερειακός ήταν πρώτος σκόρερ της Ένωσης με 22 πόντους, αλλά και κορυφαίος δημιουργός με 7 ασίστ.

Έβαλε το δίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση, ενώ στο έξτρα πεντάλεπτο πέτυχε μερικά μεγάλα σουτ για να κάνει πιο εύκολο το έργο της ΑΕΚ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στο Gazzetta και έδειξε πόσο απολαμβάνει τόσο τα ματς-θρίλερ, αλλά και τη στήριξη από τον κόσμο της Ένωσης.

Φανέρωσε ξανά την αγάπη του για τις clutch καταστάσεις, ενώ εξήγησε πως η αποβολή του Σάκοτα έδωσε επιπλέον κίνητρο στην Ένωση. Τέλος τοποθέτησε τον πήχη πολύ. ψηλά στη διοργάνωση, αφού θέλει σαν τρελός το τρόπαιο.

Για το αν απολαμβάνει τέτοια ματς σαν την Λέβιτσε που είναι... θρίλερ: «Ναι σίγουρα τα απολαμβάνω. Βέβαια θα θέλαμε να είχαμε νικήσει νωρίτερα και να μην χρειαζόταν να φτάσει το ματς στην παράταση. Κάναμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη και την πρόκριση. Καταφέραμε να κλειδώσουμε την πρώτη θέση στον όμιλο».

Για τη στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν: «Ένιωσα πολύ όμορφα που είδα τον κόσμο να μας στηρίζει σε όλη τη διάρκεια του ματς και να μας βοηθάει να φτάσουμε στη νίκη. Παίρνουμε δύναμη όταν παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας, στο γήπεδο μας. Μας δίνουν ενέργεια οι φίλαθλοι μας, πολύ σημαντικοί για εμάς».

Για τα συνεχόμενα εντυπωσιακά ματς που κάνει από την αρχή της σεζόν στο σκοράρισμα μαζί με τους Σίλβα και Γκρέι: «Ναι δίνει λύσεις στο σκοράρισμα η συγκεκριμένη τριάδα. Πάντως έχει να κάνει με όλη την ομάδα, όχι μόνο με εμάς τους τρεις. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Ο καθένας έχει έναν ρόλο και τον υπηρετεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, βοηθώντας την ομάδα να φτάσει σε νίκες».

«Λατρεύω τις clutch καταστάσεις»

Για το πως επηρέασε την ΑΕΚ η αποβολή του Σάκοτα: «Ήταν δύο πολύ γρήγορα calls, οι τεχνικές ποινές στον προπονητή μας. Ξέραμε ότι ο κόουτς μπορεί να βασιστεί πάνω μας και θέλαμε να τελειώσουμε τη δουλειά και για τον Σάκοτα. Να βγούμε εκεί έξω και να παίξουμε όσο πιο σκληρά μπορούσαμε και για εκείνον».

Για την ικανότητα του να μιλάει στις clutch καταστάσεις: «Λατρεύω τις clutch καταστάσεις. Θέλω να βγαίνει μπροστά. Μου αρέσει να το κάνω αυτό σε όλη μου την καριέρα. Είναι υπέροχο να παίζεις σε αυτές τις στιγμές και να έχεις τη μπάλα στα χέρια σου. Χαίρομαι που έβαλα αυτά τα σουτ και έβαλα το λιθαράκι μου στη νίκη της ΑΕΚ»

Για τον στόχο της ΑΕΚ στο BCL: «Θέλουμε να πάρουμε το BCL. Tην προηγούμενη σεζόν η ΑΕΚ έφτασε κοντά, πήγε στο Final Four. Ο στόχος είναι να πάρουμε το τρόπαιο. Πρέπει να κοιτάμε τα ματς βήμα-βήμα και να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να δουλεύουμε σκληρά. Να έχουμε την ίδια προσέγγιση που είχαμε μέχρι εδώ. Να είμαστε προετοιμασμένοι για το κάθε ματς, για τον κάθε αντίπαλο. Περάσαμε στη φάση των 16 και τώρα θέλουμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα».