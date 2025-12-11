Παλικάρι Σίλβα: Πονούσε και κούτσαινε, αλλά συνέχισε και αναδείχθηκε MVP

Ο Κρις Σίλβα έσφιξε τα δόντια και συνέχισε στο ματς της ΑΕΚ με τη Λέβιτσε, όντας ο MVP της αναμέτρησης στο τέλος.

Η ΑΕΚ είδε τον Κρις Σίλβα, να φεύγει για λίγο από το παρκέ με πρόβλημα στο δεξί πόδι και συγκεκριμένα στον οπίσθιο μηριαίο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός σέντερ της Ένωσης, αποχώρησε από την πεντάδα, βγήκε εκτός παρκέ και εκεί δοκίμασε να πατήσει το δεξί του πόδι. Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ήταν δίπλα στον Γκαμπονέζο σέντερ, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε στο ματς.

Πάντως φαινόταν η δυσκολία σε ορισμένες κινήσεις του, ενώ κάποιες φορές έδειχνε να κουτσαίνει, όντας επηρεασμένος από τους πόνους στο πόδι. Επιπλέον σε ορισμένες διακοπές στο ματς και όταν έβρισκε την ευκαιρία χρησιμοποιούσε ένα ειδικό εργαλείο για μασάζ στο σημείο όπου είχε τους πόνους.

Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να δείξει την καρδιά του και να μείνει στο ματς μέχρι το τέλος, βάζοντας το λιθαράκι του στη νίκη επί της Λέβιτσε. Αναδείχθηκε MVP και τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7/8 σουτ και 33 στην αξιολόγηση.

Και ενώ οι μετοχές του στο... χρηματιστήριο του μπάσκετ συνεχώς ανεβαίνουν με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της ΑΕΚ, όντας κυριαρχικός και στις δύο μεριές του παρκέ.