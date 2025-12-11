Ο Κρις Σίλβα ξεχώρισε στη νίκη της ΑΕΚ επί της Λέβιτσε μπαίνοντας για τρίτη φορά στην Team of the Week του BCL..

Η ΑΕΚ είδε τον Κρις Σίλβα, να φεύγει για λίγο από το παρκέ με πρόβλημα στο δεξί πόδι και συγκεκριμένα στον οπίσθιο μηριαίο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να δείξει την καρδιά του και να μείνει στο ματς μέχρι το τέλος, βάζοντας το λιθαράκι του στη νίκη επί της Λέβιτσε. Αναδείχθηκε MVP και τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7/8 σουτ και 33 στην αξιολόγηση. Η ομάδα του πανηγύρισε 99-88 στην παράταση, φτάνοντας στο 5Χ5 στους ομίλους και εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

Η αναγνώριση δεν άργησε: για τρίτη φορά φέτος στη φάση των ομίλων, ο Σίλβα βρίσκεται στην Team of the Week του BCL, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί Player of the Week νωρίτερα στη διοργάνωση. Μαζί του στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας βρίσκονται οι Τζέι Ντι Νότε (Τραπάνι), Μάλτε Ντέλοου (Άλμπα Βερολίνου), Κιθ Τζόρνταν (Σαμπάχ) και Τζακ Ουάιτ (Μερσίν).