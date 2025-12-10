Τέλης Μυστακίδης: Οι πρώτες φωτογραφίες του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έφτασε στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριεβίτζα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.
Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα δει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας του, ενώ πριν από το τζάμπολ, στις 19:55, αναμένεται να κάνει δηλώσεις, πραγματοποιώντας ουσιαστικά την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση.
Ο ίδιος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, ύψωσε τη γροθιά του και ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος.
Ακολουθούν οι πρώτες φωτογραφίες από την παρουσία του:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.