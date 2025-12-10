Ο μεγαλοεπιχειρηματίας Τέλης Μυστακίδης αφίχθη χαμογελαστός στο PAOK Sports Arena κι έγινε δεκτός με ενθουσιασμό.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έφτασε στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριεβίτζα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα δει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας του, ενώ πριν από το τζάμπολ, στις 19:55, αναμένεται να κάνει δηλώσεις, πραγματοποιώντας ουσιαστικά την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση.

Ο ίδιος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, ύψωσε τη γροθιά του και ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Ακολουθούν οι πρώτες φωτογραφίες από την παρουσία του: