Η αποστολή της Μερσίν, κόλλησε στο «μπλόκο» των αγροτών στη Θήβα, στο δρόμο της για Καρδίτσα.

Η Καρδίτσα, υποδέχεται τη Μερσίν (09/12, 20:00), ενόψει της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League.

Η τούρκικη ομάδα έφτασε σήμερα (08/12) στην Αθήνα και στη συνέχεια άρχισε τη διαδρομή της οδικώς με τελικό προορισμό την Καρδίτσα.

Ωστόσο το ταξίδι τους σταμάτησε προσωρινά στη Θήβα, το αφού συνάντησαν το «μπλόκο» των αγροτών.

Οι άνθρωποι της Μερσίν κατανόησαν την κατάσταση, αφού ανέφεραν πως αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και οι Τούρκοι αγρότες στη χώρα τους.

Μάλιστα λόγω της καθυστέρησης, υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την προγραμματισμένη προπόνηση.