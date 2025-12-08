Μερσίν: Κόλλησε στο «μπλόκο» των αγροτών της Θήβας, στο δρόμο της για Καρδίτσα

Newsroom
trakter

bet365

Η αποστολή της Μερσίν, κόλλησε στο «μπλόκο» των αγροτών στη Θήβα, στο δρόμο της για Καρδίτσα.

Η Καρδίτσα, υποδέχεται τη Μερσίν (09/12, 20:00), ενόψει της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League.

Η τούρκικη ομάδα έφτασε σήμερα (08/12) στην Αθήνα και στη συνέχεια άρχισε τη διαδρομή της οδικώς με τελικό προορισμό την Καρδίτσα.

Ωστόσο το ταξίδι τους σταμάτησε προσωρινά στη Θήβα, το αφού συνάντησαν το «μπλόκο» των αγροτών.

Δείτε Επίσης

ΕΣΚΑΝΑ: Στο χείλος του γκρεμού
Λιόλιος ΕΣΚΑΝΑ

Οι άνθρωποι της Μερσίν κατανόησαν την κατάσταση, αφού ανέφεραν πως αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και οι Τούρκοι αγρότες στη χώρα τους.

 

Μάλιστα λόγω της καθυστέρησης, υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την προγραμματισμένη προπόνηση.

@Photo credits: eurokinissi, (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα