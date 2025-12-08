Ο Ντάριλ Μέικον στάθηκε τυχερός, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη τελικά τράβηγμα στο δικέφαλο και όχι θλάση.

Ηρέμησαν στο Μαρούσι το μεσημέρι της Δευτέρας (8/11) παραλαμβάνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ντάριλ Μίντλετον, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzeta.

Ο έμπειρος Αμερικανός αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στο δικέφαλο από τον αγώνα με το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» το περασμένο Σάββατο (6/12). Αρχικά, υπήρξαν φόβοι για πιθανή θλάση που μπορεί να τον άφηνε εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα.

Τελικά, οι εξετάσεις (μαγνητική τομογραφία) που υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ένα τράβηγμα, γεγονός που καθησύχασε τους ανθρώπους της ομάδας και τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου ο Ντάριλ Μέικον θα μπει σταδιακά στο πρόγραμμα της ομάδας από την Τετάρτη (10/12) και θα είναι διαθέσιμος για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής (13/12) με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Όσον αφορά το θέμα της επιλογής των ξένων και το ποιος θα «κοπεί» από το ελληνικό πρωτάθλημα, όλα δείχνουν πως σε πρώτη φάση δεν θα μπει στην επτάδα της Stoiximan GBL ο τελευταίος που αποκτήθηκε, ο Τζόρνταν Ογκούντιραν (29χρ., 1.80).

Ο Αμερικανός με ρίζες από τη Νιγηρία θα χρειαστεί να περιμένει ενδεχομένως ένα διάστημα μέχρι να κατασταλάξει ο προπονητής της ομάδας των «βορείων προαστίων» στους γκαρντ που θα στηριχθεί, καθώς στην παρούσα φάση είναι πολύ καλοί ο Ντάριλ Μέικον και ο Λόντον Περάντες.

