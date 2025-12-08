Τα Τρίκαλα μέσω ενημέρωσής τους ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την Elite League.

Τα Τρίκαλα από σήμερα και επίσημα δεν θα παίζουν στην Elite League.

Όπως σαν είχε ενημερώσει το Gazzetta, τα Τρίκαλα βρισκόντουσαν σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», με τα πολλά προβήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Αυτά είχαν να κάνουν με την αποχώρηση του αρχικού ιδιοκτήτη της ομάδας, από τον σύλλογο που οδήγησε στις κοινές λύσεις συμβολαίων με τον μετέπειτα πρόεδρο της θεσσαλικής ομάδας.

Η επίσημη ενημέρωση των Τρικάλων:



«To Σωματείο AO TΡΙΚΑΛΑ, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του, αποχωρεί από το Πρωτάθλημα της Elite League (A2’ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών) για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.4 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών και το Άρθρο 23 παρ. Βδ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΚ, σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση σωματείου από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του εκάστοτε Πρωταθλήματος ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου αυτής και αποκλείεται από την συνέχεια του Πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται έχοντας ρεπό το Σωματείο που είχε προγραμματιστεί να αγωνίζεται με το σωματείο AO ΤΡΙΚΑΛΑ.»